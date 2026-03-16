Jetten heeft "indringend gesprek" met Joodse vertegenwoordigers

DEN HAAG (ANP) - Minister-president Rob Jetten heeft maandag een "indringend gesprek" gehad met vertegenwoordigers van de Joodse gemeenschap. Aanleiding voor het onderhoud waren recente aanslagen op een joods gebedshuis en een joodse school in Rotterdam en Amsterdam.

"Het was een heel indringend gesprek waar ook veel boosheid in zit. Dat is begrijpelijk. Want op deze manier wordt gepoogd om de Joodse Nederlandse gemeenschap te intimideren, angst aan te jagen en dat past ook in een breder patroon van toenemend antisemitisme in Nederland", aldus Jetten.

Er is onder meer gesproken over de aanpak van antisemitisme. Dat moet volgens de premier gebeuren door betere educatie en continue aandacht voor de strijd tegen antisemitisme. Bij het gesprek waren ook de minister van Justitie en de coördinator antisemitismebestrijding aanwezig.