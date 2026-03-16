Jetten: opzetten missie in Hormuz op korte termijn heel moeilijk

DEN HAAG (ANP) - Het is "heel moeilijk" om snel een missie te realiseren om de Straat van Hormuz veilig te maken voor de scheepvaart. Dat zei premier Rob Jetten maandag. De Amerikaanse president Donald Trump dringt aan op een NAVO-inzet in het gebied bij de Perzische Golf.

"Met het huidige aantal aanvallen dat daar nu plaatsvindt, zal het heel moeilijk zijn om daar op korte termijn een goede missie in gang te zetten", aldus de premier.

Trump bedreigt de NAVO-landen. Hij zei in een gesprek met de Financial Times dat het militaire bondgenootschap "een zware tijd" wacht als het niet gaat helpen in de Straat van Hormuz. Volgens Jetten zou het goed zijn als de Amerikanen en Israël meer duidelijkheid zouden geven over het einddoel van hun oorlog tegen Iran.