Jetten: opzetten missie in Hormuz op korte termijn heel moeilijk

door anp
maandag, 16 maart 2026 om 12:51
DEN HAAG (ANP) - Het is "heel moeilijk" om snel een missie te realiseren om de Straat van Hormuz veilig te maken voor de scheepvaart. Dat zei premier Rob Jetten maandag. De Amerikaanse president Donald Trump dringt aan op een NAVO-inzet in het gebied bij de Perzische Golf.
"Met het huidige aantal aanvallen dat daar nu plaatsvindt, zal het heel moeilijk zijn om daar op korte termijn een goede missie in gang te zetten", aldus de premier.
Trump bedreigt de NAVO-landen. Hij zei in een gesprek met de Financial Times dat het militaire bondgenootschap "een zware tijd" wacht als het niet gaat helpen in de Straat van Hormuz. Volgens Jetten zou het goed zijn als de Amerikanen en Israël meer duidelijkheid zouden geven over het einddoel van hun oorlog tegen Iran.
POPULAIR NIEUWS

Volendam wist het al: tussen Jan Smit en prinsesje Liza liep het fout

Kaas met korst: dit mag je opeten – en dit liever niet

Trump dreigt de NAVO op te blazen als we niet gehoorzamen

NAM: Groningers krijgen belachelijk veel schadevergoeding

Eerste cryptobedrijf op omvallen

Klaas uit Winter Vol Liefde boos op programma: "Ik heb cameraploeg het huis uitgezet"

