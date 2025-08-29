ECONOMIE
Specialist in palen voor windmolens Sif somberder over winst

Economie
door anp
vrijdag, 29 augustus 2025 om 7:57
anp290825078 1
ROERMOND (ANP) - Funderingsspecialist Sif heeft de verwachtingen rond de winstgevendheid dit jaar fors naar beneden bijgesteld. Het in palen voor windmolens gespecialiseerde bedrijf meldt dat de uitbreiding van zijn fabriek op Maasvlakte 2 bij Rotterdam langer duurt dan gepland, wat op de resultaten drukt. Ook verwacht Sif dat de ontwikkeling van nieuwe windparken op zee op de korte termijn trager zal gaan.
Sif rekent nu op een aangepaste winst voor rentes, belastingen en afschrijvingen van 45 miljoen euro dit jaar. Eerder ging Sif nog uit van een resultaat tussen de 90 en 120 miljoen euro.
Het nieuwe gedeelte van de fabriek op de Maasvlakte 2 is weliswaar af, maar het opstarten van de productie laat langer op zich wachten. Dat heeft volgens Sif onder andere te maken met de tijd die het kost om personeel voldoende in te werken en apparatuur goed af te stellen. De nieuwe fabriek moet klanten uiteindelijk nieuwe opties bieden bij het ontwerp van funderingspalen.
