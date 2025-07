Amsterdamse AEX-index opent met lichte winst

AMSTERDAM (ANP) - De Amsterdamse AEX-index is woensdag licht hoger geopend, na de kleine min een dag eerder. Beleggers blijven de ontwikkelingen rond het handelsbeleid van de Amerikaanse president Donald Trump volgen. Hij zei dinsdagavond niet na te denken over een mogelijke verlenging van de pauze die hij heeft ingesteld op hogere importheffingen voor tientallen handelspartners.

Trump kondigde begin april hoge heffingen aan voor tal van landen die later werden uitgesteld tot 9 juli. Landen, inclusief de Europese Unie, hebben tot die datum de tijd om een handelsdeal met de Verenigde Staten te sluiten. Persbureau Bloomberg meldde maandag dat de EU bereid is een deal te sluiten waarin een heffing van 10 procent geldt voor veel van haar producten. In ruil daarvoor wil de EU dat de VS lagere tarieven hanteren voor belangrijke producten zoals geneesmiddelen, alcohol, halfgeleiders en vliegtuigen.

De AEX noteerde kort na aanvang 0,3 procent hoger op 911,94 punten. De MidKap won 0,2 procent tot 901,90 punten.