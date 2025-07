Jansen wil met nationaal plan zorg voor vrouwen verbeteren

DEN HAAG (ANP) - Minister Daniëlle Jansen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wil de gezondheidszorg voor vrouwen verbeteren en heeft daarom de Nationale Strategie Vrouwengezondheid gepubliceerd. Hierdoor moet de kennis over gezondheidsproblemen van vrouwen worden vergroot en moet de zorg beter aansluiten bij wat vrouwen nodig hebben.

Jansen wil dat universiteiten meer onderzoek gaan doen naar vrouwspecifieke gezondheidsproblemen. Die kennis moet vervolgens snel worden omgezet in de praktijk, staat in het plan. Het gaat dan bijvoorbeeld om meisjes en vrouwen beter voor te lichten over onder meer menstruatie en de nasleep van een bevalling.

In deze strategie zijn de brede doelen voor de komende vijf jaar opgesteld. Die moeten worden behaald door programma's die al liepen en nu onder dit plan vallen.

Betere gezondheidszorg voor vrouwen kan volgens het ministerie 7,6 miljard euro per jaar opleveren aan niet gemaakte kosten. Het ministerie stelt geen extra geld beschikbaar voor de strategie.