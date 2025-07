Commissie verwijt Franse premier laten gebeuren schoolmisbruik

PARIJS (ANP/AFP) - Een Franse parlementaire onderzoekscommissie verwijt premier François Bayrou dat hij in zijn tijd als minister van Onderwijs niet heeft ingegrepen bij grootschalig misbruik op een katholieke school. Hij zou volgens de commissie "de middelen" hebben gehad om actie te ondernemen, maar omdat hij dat niet deed, kon het fysiek en seksueel geweld jarenlang doorgaan.

De 74-jarige Bayrou was onderwijsminister tussen 1993 en 1997. De oppositie heeft hem ervan beschuldigd dat hij destijds al op de hoogte was van de misstanden op de Bétharram-school in het zuiden van Frankrijk. Sommige van Bayrous eigen kinderen hebben ook op die school gezeten.

In mei moest Bayrou getuigen voor de onderzoekscommissie. Hij ontkende toen dat hij meer afwist van het schandaal dan ieder ander.

De conclusies van het onderzoek kunnen de positie van de premier verder onder druk zetten. Dinsdag overleefde hij nog een motie van wantrouwen, nadat gesprekken over pensioenhervormingen waren geklapt.