Amsterdamse AEX-index sluit beursweek met verlies af

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op de aandelenbeurs in Amsterdam is vrijdag met rode cijfers het weekend ingegaan. De chipfondsen stonden bij de grootste dalers in de hoofdindex op het Damrak na tegenvallende cijfers van het Amerikaanse softwareconcern Oracle en chipproducent Broadcom.

De AEX sloot de handelsweek af met een verlies van 0,8 procent op 939,59 punten. De MidKap steeg 0,2 procent tot 906,22 punten. De hoofdgraadmeters in Frankfurt en Parijs daalden tot 0,4 procent. De FTSE 100 in Londen ging 0,6 procent omlaag na een onverwachte krimp van de Britse economie in oktober.

Chiptoeleveranciers Besi en ASMI waren de grootste dalers in de AEX met minnen tot 4,9 procent. Chipmachinemaker ASML leverde 1,7 procent in. The Magnum Ice Cream Company daalde 1,4 procent. De afgesplitste ijsdivisie van Unilever, die deze week een notering kreeg in de AEX, won een dag eerder nog bijna 5 procent. Shell stond 1 procent lager. De olie- en gasproducent werd door ING van de kooplijst gehaald.

Air France-KLM

Investeringsmaatschappij CVC Capital Partners, onder meer eigenaar van parfumerie- en cosmeticaketen Douglas, was koploper bij de hoofdfondsen met een plus van 4,3 procent. Postkluisjesbedrijf InPost en uitzender Randstad waren eveneens in de kopgroep te vinden met koerswinsten tot 2,7 procent.

In de MidKap nam luchtvaartcombinatie Air France-KLM de leiding met een plus van 4 procent, gevolgd door kunstmestproducent OCI die 2,4 procent meer waard werd. Vermogensbeheerder Van Lanschot Kempen en de biotechnologen Galapagos en Pharming sloten de rij met minnen tot 1,2 procent.

Heather Polinsky

Arcadis daalde 0,6 procent bij de middelgrote fondsen op Beursplein 5. De Amerikaanse Heather Polinsky wordt vanaf 1 maart de nieuwe bestuursvoorzitter van het advies- en ingenieursbureau. De huidige topman Alan Brookes vertrekt na drie jaar leiding te hebben gegeven aan Arcadis. Polinsky komt uit de eigen gelederen van Arcadis, waar ze nu 26 jaar werkzaam is.

Het Duitse luchtvaartconcern Lufthansa werd 4,8 procent hoger gezet in Frankfurt dankzij een koopadvies van beleggingsadviseur Kepler Cheuvreux.