Aanhoudingen om bedreigen boer die in nieuws kwam door misstanden

MOLENLANDEN (ANP) - Twee mannen zijn vrijdag opgepakt voor het bedreigen van een boer uit Molenlanden. De politie meldt dat de bedreigingen zijn gedaan naar aanleiding van een artikel en beelden over misstanden bij verzamelcentra voor runderen en kalveren.

Afgelopen dinsdag plaatste de Volkskrant een artikel online met dat soort beelden afkomstig van onderzoeksgroep Ongehoord. Een van de onderzochte bedrijven is De Keizer Vee in Oud-Alblas, dat onder de gemeente Molenlanden valt. Een politiewoordvoerder kan niet zeggen of het om dat bedrijf gaat.

Volgens de politie krijgt de boer dagelijks meerdere ernstige bedreigingen, waarin ook zijn gezin mogelijk doelwit is. De politiewoordvoerder kan niets zeggen over de aard van de bedreigingen en of deze online of fysiek zijn.

Strafrechtelijk onderzoek

De verdachten zijn 20 en 30 jaar en komen uit Putten en Oldeberkoop.

De NVWA doet strafrechtelijk onderzoek naar de beelden die te zien zijn in het artikel. De politie doet op haar beurt onderzoek naar de bedreigingen en meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.