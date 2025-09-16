Amsterdamse AEX-index sluit lager op Prinsjesdag

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index is op Prinsjesdag lager geëindigd. Beleggers namen wat gas terug na de flinke winst van de Amsterdamse hoofdindex een dag eerder en hadden daarnaast oog voor de begrotingsplannen van het kabinet die zijn gepresenteerd. Verder ging de aandacht vooral uit naar de Verenigde Staten, waar de Amerikaanse Federal Reserve begint aan zijn tweedaagse rentevergadering. De verwachting dat de centrale bank woensdag de leenkosten in de grootste economie ter wereld gaat verlagen, zorgde maandag voor nieuwe recordstanden op Wall Street.

De AEX-index eindigde 0,8 procent lager op 911,52 punten. Maandag won de hoofdindex nog 1,1 procent. De MidKap verloor 1,1 procent tot 887,95 punten. Frankfurt, Parijs en Londen noteerden bij het slot van de handelsdag minnen tot 1,8 procent.