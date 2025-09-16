EU-buitenlandchef Kallas veroordeelt grondoffensief in Gaza

BRUSSEL (ANP) - EU-buitenlandchef Kaja Kallas spreekt haar afschuw uit over het grondoffensief dat Israël in Gaza is gestart. Dat offensief "maakt de toch al wanhopige situatie nog erger. Het zal meer dood, meer vernietiging en meer ontheemding betekenen", schrijft zij op X.

Woensdag presenteert Kallas namens de Europese Commissie maatregelen "om de Israëlische regering onder druk te zetten om van koers te veranderen met betrekking tot de oorlog in Gaza", schrijft Kallas. Voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie had vorige week aangekondigd dat de Commissie maatregelen tegen Israël gaat nemen. Voor sommige maatregelen is geen steun nodig van de EU-lidstaten, die verdeeld zijn over acties tegen Israël.

"Het opschorten van handelsconcessies en het opleggen van sancties aan extremistische ministers en gewelddadige kolonisten zou een duidelijk signaal zijn dat de EU een einde aan deze oorlog eist", schrijft Kallas.