COA: geen keuze voor stabiele meerjarige begroting gemiste kans

DEN HAAG (ANP) - Dat het kabinet opnieuw niet heeft gekozen voor "een stabiele meerjarige begroting voor asielopvang is een gemiste kans", stelt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) in een reactie op de miljoenennota. "Stabiele financiering is een absolute voorwaarde om rust en menselijkheid in de asielopvang te krijgen en jaarlijks een miljard te besparen", aldus de organisatie.

Met een stabiele begroting bedoelt het COA "een vast begroot bedrag voor meerdere jaren". Daarmee kan het COA naar eigen zeggen een vaste hoeveelheid opvangplekken aanhouden en beter inspelen op de wisselende aantallen bewoners. "Opvang afbouwen kan heel snel, maar opbouwen is veel lastiger. Als er minder opvangplekken nodig zijn, kunnen deze worden ingezet voor mensen die tijdelijk een woning zoeken."

Door de asielopvang anders te financieren en organiseren kan jaarlijks een miljard euro bespaard worden, stelt het COA al langer.