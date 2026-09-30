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Amsterdamse gezondheidsstart-up haalt miljoenen op

Economie
door anp
woensdag, 30 september 2026 om 6:00
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AMSTERDAM (ANP) - De Amsterdamse start-up Blue Health Intelligence heeft bij een investeringsronde 3,4 miljoen euro opgehaald. Het bedrijf biedt gezondheidschecks van een uur aan waarbij allerlei lichamelijke metingen worden gedaan, die achteraf direct worden besproken met een arts. "Het is ons doel dat een periodieke gezondheidscheck net zo normaal wordt als een bezoekje aan de tandarts", zegt medeoprichter en arts Leanne Verdonck.
Met het opgehaalde geld wil de start-up binnen Nederland en daarbuiten uitbreiden en het bijbehorende gezondheidsplatform verder ontwikkelen, meldt het bedrijf in een persbericht. De recentste kapitaalinjectie volgt op een eerdere investeringsronde van ruim 1 miljoen euro.
"In landen als Japan, Duitsland en Engeland zijn periodieke gezondheidschecks al onderdeel van het zorgsysteem, maar in Nederland helaas nog niet", licht topman en medeoprichter Onno Huyghe toe. Huyghe werkte eerder bij Swapfiets, de abonnementsdienst voor fietsen, en energieleverancier Tibber. Met de check willen de oprichters "preventie toegankelijker maken voor veel mensen". Een check bij Blue kost 299 euro.
De vorig jaar opgerichte start-up ziet ook mogelijkheden in het buitenland, waarbij Italië en Frankrijk de meest aantrekkelijke bestemmingen zijn. Het bedrijf verwacht in de eerste helft van volgend jaar een locatie te kunnen openen in Parijs of Milaan. Blue Health heeft op dit moment een locatie in Amsterdam.
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