ANVR: vliegtaks volgend jaar met bijna 3 procent omhoog

LEUSDEN (ANP) - De Nederlandse overheid maakt vliegen volgend jaar opnieuw duurder. De vliegbelasting gaat met 2,9 procent omhoog tot 30,25 euro, heeft brancheorganisatie ANVR berekend.

De verhoging maakt deel uit van het Belastingplan, dat op Prinsjesdag wordt gepresenteerd en later door de Tweede Kamer moet worden goedgekeurd. De vliegbelasting wordt ieder jaar aangepast aan de prijsontwikkeling volgens een vaste formule. "De ANVR maakt dit bedrag nu al bekend, zodat luchtvaartmaatschappijen het kunnen meenemen bij het bepalen van hun tarieven voor 2026. Zo voorkomen we dat klanten en reisorganisaties achteraf met naheffingen worden geconfronteerd, zoals in het verleden wel eens is gebeurd", stelt de organisatie.

In 2027 worden langeafstandsvluchten veel duurder. De vliegbelasting op deze vluchten gaat dan naar verwachting fors omhoog. Voor verre vluchten betekent dit een stijging van 50 tot 70 euro per ticket of zelfs meer. "De ANVR spreekt zich uit tegen deze plannen."