Slachthuizen dicht door staking rijksambtenaren

Economie
door anp
dinsdag, 10 februari 2026 om 13:28
anp100226144 1
UTRECHT (ANP) - Rijksambtenaren staken woensdag in het oosten van Nederland. Daardoor blijft onder andere een aantal slachthuizen woensdagmiddag dicht, meldt vakbond FNV.
Volgens FNV-bestuurder Svenja de Groot leggen onder anderen toezichthouders van de NVWA het werk neer. Zonder aanwezigheid van een inspecteur mogen grote slachterijen niet werken. Vleesverwerker Vion bevestigt dat een vestiging in Apeldoorn om die reden woensdagmiddag niet zal slachten.
Ook ambtenaren van andere overheidsdiensten uit Gelderland, Overijssel, Drenthe en Groningen staken. Het gaat onder andere om medewerkers van de Dienst Justitiële Inrichtingen en personeel dat arrestanten en gedetineerden vervoert. In gevangenissen geldt door de actie een minimumbezetting, zegt De Groot.
Rijksambtenaren protesteren al langer tegen de nullijn waaraan het demissionaire kabinet vasthoudt voor hun nieuwe cao. Volgens vakbonden CNV en FNV gaan ambtenaren met een modaal salaris of lager erop achteruit als hun lonen niet stijgen.
