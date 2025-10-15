Minister VS 'optimistisch' over handelsgesprekken met China

WASHINGTON (ANP/RTR/AFP) - De Amerikaanse minister van Financiën Scott Bessent is "optimistisch" over handelsgesprekken met China. De spanningen tussen de twee grootste economieën zijn de laatste tijd opgelopen, onder meer nadat China exportbeperkingen voor zeldzame aardmetalen had aangekondigd en de Amerikaanse president Donald Trump als reactie met een extra importheffing tegen Beijing kwam.

"Ik ben optimistisch. We communiceren nu op heel hoog niveau", zei Bessent tijdens een evenement van zakenzender CNBC. "Er zijn veel contactmomenten geweest."

Eerder dreigde Trump een ontmoeting met zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping af te zeggen vanwege de maatregel van China. Bessent meldde woensdag dat Trump Xi nog steeds wil ontmoeten en stelde dat de leiders "een uitstekende relatie" hebben.

Bessent zei dat de Verenigde Staten ook dicht bij een handelsdeal met Zuid-Korea zijn. "We zijn bijna klaar met Korea. Het zit hem in de details, maar we zijn bezig die uit te werken."