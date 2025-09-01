Apple past iPhone 12 aan in de EU na gezondheidswaarschuwing

DEN HAAG (ANP) - Apple gaat de software van zijn iPhone 12-toestellen in de hele EU bijwerken om het stralingsniveau te verlagen. De autoriteiten in Brussel oordeelden dat het toestel niet aan de gezondheidsnormen voldoet.

De software-update, gepland "in de komende weken" in de hele EU, volgt op een wijziging in 2023 die al in Frankrijk werd doorgevoerd op basis van tests door de voor radiofrequenties verantwoordelijke toezichthouder ANFR.

"We blijven het oneens met de testmethode van de Franse ANFR, maar respecteren de beslissing van de Europese Commissie", aldus Apple in een verklaring. "Klanten kunnen hun iPhone 12 met volledig vertrouwen gebruiken, zoals altijd."

Verkoopverbod

In 2023 kondigde de ANFR een verkoopverbod af voor de telefoon, die in 2020 op de markt kwam. In bepaalde gevallen, bijvoorbeeld als de iPhone 12 in de broekzak wordt gedragen, nam het lichaam meer elektromagnetische straling op dan volgens de Europese normen is toegestaan.

Apple moest de software-update in Frankrijk doorvoeren bij alle klanten met een iPhone 12. In Nederland kwam het nooit tot een verkoopverbod. De Rijksinspectie voor Digitale Infrastructuur (RDI) stelde weliswaar vast dat de iPhone 12 soms te veel straling afgeeft, maar volgens de Nederlandse toezichthouder levert dit geen acute gezondheidsrisico's op.