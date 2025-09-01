ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Apple past iPhone 12 aan in de EU na gezondheidswaarschuwing

Economie
door anp
maandag, 01 september 2025 om 18:32
anp010925144 1
DEN HAAG (ANP) - Apple gaat de software van zijn iPhone 12-toestellen in de hele EU bijwerken om het stralingsniveau te verlagen. De autoriteiten in Brussel oordeelden dat het toestel niet aan de gezondheidsnormen voldoet.
De software-update, gepland "in de komende weken" in de hele EU, volgt op een wijziging in 2023 die al in Frankrijk werd doorgevoerd op basis van tests door de voor radiofrequenties verantwoordelijke toezichthouder ANFR.
"We blijven het oneens met de testmethode van de Franse ANFR, maar respecteren de beslissing van de Europese Commissie", aldus Apple in een verklaring. "Klanten kunnen hun iPhone 12 met volledig vertrouwen gebruiken, zoals altijd."
Verkoopverbod
In 2023 kondigde de ANFR een verkoopverbod af voor de telefoon, die in 2020 op de markt kwam. In bepaalde gevallen, bijvoorbeeld als de iPhone 12 in de broekzak wordt gedragen, nam het lichaam meer elektromagnetische straling op dan volgens de Europese normen is toegestaan.
Apple moest de software-update in Frankrijk doorvoeren bij alle klanten met een iPhone 12. In Nederland kwam het nooit tot een verkoopverbod. De Rijksinspectie voor Digitale Infrastructuur (RDI) stelde weliswaar vast dat de iPhone 12 soms te veel straling afgeeft, maar volgens de Nederlandse toezichthouder levert dit geen acute gezondheidsrisico's op.
Vorig artikel

Weerrecord voor VK: zomer 2025 is warmste ooit gemeten

Volgend artikel

Heineken sluit lager in AEX na vertrek topman regio Amerika

POPULAIR NIEUWS

ANP-519259708

Wie is Lidewij de Vos?

ANP-530061156

'Kwakzalver' Griet Op de Beeck was geen succes bij Zomergasten

shutterstock 598929575

Honden bijten voortdurend mensen en schapen bij duizenden, maar ze worden nooit afgeschoten

23684988 m

Waarom je juist in de herfst buiten moet blijven sporten

anp 423691896

Waarom je humeur er in de herfst niet beter op wordt

208668098_l

Nieuwe gasten zien niet de dingen die jij hoopt dat ze zien.