Heineken sluit lager in AEX na vertrek topman regio Amerika

AMSTERDAM (ANP) - Heineken is de maand september met een koersverlies begonnen op de aandelenbeurs in Amsterdam. De bierbrouwer heeft bekendgemaakt dat Marc Busain, verantwoordelijk voor de activiteiten in Noord- en Zuid-Amerika, per 1 oktober vertrekt. Deze regio vormt de grootste markt voor Heineken. Het aandeel sloot 1,5 procent lager.

Busain, die ruim dertig jaar werkte voor de bierbrouwer, gaat aan de slag als topman bij theebedrijf Lipton. Het is nog niet bekend wie hem opvolgt. De bierverkoop in Noord- en Zuid-Amerika daalde over de eerste helft van dit jaar. Volgens het bedrijf had dat vooral te maken met een zwakker consumentenvertrouwen.

De stemming op het Damrak was verder licht negatief. De AEX-index eindigde een fractie lager op 896,26 punten. De MidKap daalde 0,2 procent tot 919,85 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 0,5 procent. Op Wall Street wordt maandag niet gehandeld vanwege Labor Day.

ASMI (plus 1,5 procent) en Besi (plus 0,4 procent) hebben een openingsverlies gedurende de handelsdag omgebogen in een winst. De koersen van de chipbedrijven stonden eerder nog onder druk na het intrekken van vergunningen van Samsung en SK Hynix door de Amerikaanse regering. De twee chipmakers hadden tot nu toe vrijstellingen van de Amerikaanse exportbeperkingen voor chipgerelateerde producten naar China. ASML sloot wel 0,1 procent lager.

Andere stijgers in de AEX waren ING, investeerder Exor en voedingsmiddelenconcern Unilever met plussen tot 0,8 procent. Heineken werd onderin de hoofdindex vergezeld door onder meer supermarktconcern Ahold Delhaize en betaalbedrijf Adyen, die tot 0,8 procent lager sloten.

Dsm-firmenich sloot 0,1 procent hoger. Twee onderdelen van het voedings- en gezondheidsbedrijf krijgen per 1 januari 2026 nieuwe topmannen. Daarnaast stapt topman Ivo Lansbergen van het onderdeel Animal Nutrition & Health, dat wordt verzelfstandigd, op 1 oktober uit het uitvoerend comité van dsm-firmenich. Hij blijft wel rapporteren aan topman Dimitri de Vreeze.