Tsunami? Immigratie daalde in 2024 opnieuw

Het aantal immigranten in Nederland is in 2024 opnieuw gedaald. Dat blijkt uit vrijdagochtend gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De daling was vooral merkbaar in het aantal kennismigranten dat naar Nederland kwam.

In 2024 kwamen zo’n 316.000 immigranten naar Nederland, waarvan ongeveer de helft buiten de EU. Het aandeel asielmigranten blijft relatief klein.

Zowel in 2023 als in 2024 waren asielmigranten één van de kleinste groepen van alle immigranten in Nederland. Afgelopen jaren schommelde dat aantal rond de tien procent. „Over de afgelopen 25 jaar was jaarlijks gemiddeld 9 procent van de immigranten een asielmigrant”, aldus het CBS.