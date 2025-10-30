Clouddivisie stuwt groei Amazon dankzij AI-hype

SEATTLE (ANP/BLOOMBERG) - Techconcern Amazon heeft in het derde kwartaal een 13 procent hogere omzet geboekt van ruim 180 miljard dollar. De sterkste motor achter die groei was de divisie die clouddiensten aanbiedt. Daarbij was er volgens topman Andy Jassy een sterke vraag naar rekenkracht voor AI-toepassingen.

De clouddivisie groeide met 20 procent. De omzet steeg ook bij het onderdeel waar de bekende webwinkel en de streamingdienst van Amazon onder vallen, maar minder hard. De nettowinst kwam uit op 21,2 miljard dollar, tegenover 15,3 miljard dollar een jaar eerder.

Amazon is met zijn clouddiensten 's werelds grootste aanbieder van rekenkracht in datacenters. Maar bij beleggers namen de zorgen toe over de felle concurrentie op dat gebied van concurrenten Google en Microsoft, die snelle vooruitgang boekten met AI. De derdekwartaalcijfers lijken voor opluchting te zorgen. Nabeurs steeg het aandeel Amazon meer dan 9 procent.

Investeringen

Net als andere grote techbedrijven als Google, Meta en Microsoft, voert Amazon de investeringen in AI-infrastructuur fors op. Het bedrijf stak het afgelopen kwartaal 35,1 miljard dollar in vastgoed en apparatuur, ruim de helft meer dan een jaar eerder.

Naast het aanbieden van computerkracht voor AI-toepassingen, investeerde Amazon de afgelopen tijd ook 8 miljard dollar in Anthropic. Die AI-startup ontwikkelde de chatbot Claude, een tegenhanger van ChatGPT. In de steun voor Anthropic ontwikkelde Amazon ook een groot datacentercomplex met eigen AI-chips.

Amazon ging ook over tot massaontslagen om de kosten te drukken. Eerder deze week kondigde het bedrijf aan 14.000 banen te schrappen. Volgend jaar gaan waarschijnlijk nog meer banen verloren.