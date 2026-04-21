Apple wint rechtszaak tegen Nederlandse verkoper namaak-AirPods

Economie
door anp
dinsdag, 21 april 2026 om 13:51
DEN HAAG (ANP) - Apple heeft het kort geding gewonnen tegen de Nederlandse groothandel TTP Concept in Style over de verkoop van namaak-AirPods Pro. Dat heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank in Den Haag dinsdag beslist.
De rechtbank oordeelde dat TTP inbreuk heeft gemaakt op het merkrecht van Apple. De namaak AirPods Pro waren in het afgelopen halfjaar op verschillende momenten ook te koop via kanalen van Action, de AH voordeelshop en Sligro.
TTP moet de verkoop, levering en vervaardiging van de producten binnen 24 uur staken. Ook moet binnen zeven dagen een brief worden gestuurd naar consumenten waarin het bedrijf aanbiedt dat de oortelefoons kosteloos kunnen worden geretourneerd en moet het bedrijf toegeven dat het inbreuk maakte op de merkrechten van Apple.
Het bedrijf heeft vier weken de tijd om op eigen kosten de gehele voorraad, inclusief geretourneerde items, over te dragen aan Apple en/of te vernietigen.
