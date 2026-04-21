Buitenlandse Zaken: verhoogd risico op nieuwe aardbevingen Japan

DEN HAAG (ANP) - Het ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwt Nederlandse reizigers voor nieuwe, zware aardbevingen in Japan. Het gaat met name om de regio's Tohoku en Hokkaido, meldt het departement in het reisadvies voor het Aziatische land. Hierdoor kunnen er in het vlieg- en treinverkeer problemen ontstaan.

Op 20 april werd het noorden van Japan getroffen door een aardbeving met een kracht van 7.7. De kleurcode voor het zuidoosten van Fukushima was al rood vanwege de ramp in de kerncentrale in 2011. Op een kaartje is te zien dat het gaat om een gebied ten zuidoosten van de gelijknamige stad.

De rest van Japan heeft nog altijd de kleurcode groen. Dat betekent dat het veilig is om naartoe te reizen.