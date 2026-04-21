Rechtbank: Van Zanen mocht actie PvdD niet beperken tot 10 mensen

DEN HAAG (ANP) - Jan van Zanen, de burgemeester van Den Haag, had in 2024 een demonstratie van de Partij voor de Dieren (PvdD) niet mogen beperken tot tien personen, aldus de rechtbank in Den Haag. Die oordeelt dat de onderbouwing van de beslissing niet voldeed.

De Partij voor de Dieren wilde in september 2024 in het centrum van Den Haag demonstreren tegen het gebruik van leer van kangoeroes in onder meer voetbalschoenen. Ze wilden op maandag 23 september tussen 15.00 en 17.00 uur met twintig mensen actievoeren bij de winkels van Decathlon en Intersport in de Grote Marktstraat. Volgens de partij verkochten deze winkels producten van kangoeroeleer.

Van Zanen liet tien mensen toe bij het protest, omdat de winkels liggen in een druk winkelgebied en omdat de straat een belangrijke calamiteitenroute is voor hulpdiensten. Hij wilde wanordelijkheden voorkomen en veilige verkeersstromen waarborgen, legde hij de beperking uit. De Partij voor de Dieren hield zich aan de beperking, maar tekende wel bezwaar aan.

'Chilling effect'

De rechtbank wijst erop dat iedereen het recht heeft om te demonstreren, maar dat dit recht niet onbeperkt is. Of er beperkingen nodig zijn, moet een burgemeester inschatten. In dit geval heeft de burgemeester onvoldoende gemotiveerd dat twintig in plaats van tien demonstranten zouden hebben geleid tot een te groot risico, vindt de rechtbank.

Volgens de rechtbank is het winkelgebied in Den Haag een "behoorlijk groot gebied" en waren er bij "een statische demonstratie op een relatief rustig tijdstip" niet vanzelfsprekend risico's. De rechtbank vreest dat de keuze van de burgemeester afschrikwekkend kan werken qua bereidheid tot demonstreren, het zogeheten 'chilling effect'.

De beslissing van Van Zanen wordt vernietigd, zo luidt het oordeel.