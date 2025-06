Arbeidsinspectie beboet tuinders om illegaal werkende Belarussen

DEN HAAG (ANP) - De Nederlandse Arbeidsinspectie heeft een boete van bijna 175.000 euro opgelegd aan een Poolse ondernemer en drie tuinders in bloembollen en groenten in Noord-Holland. Volgens de inspectie waren er via een schijnconstructie Belarussen, oftewel mensen van buiten de Europese Unie, illegaal aan het werk gesteld.

De Poolse ondernemer opereerde via een postbusonderneming in Polen. Van daaruit wierf hij geïnteresseerde Belarussen, die hij een speciale verklaring verstrekte waardoor ze in Polen mochten wonen en werken. Maar na twee dagen verblijf in Polen, zonder daar te werken, werden de Belarussen met een busje naar Nederland gebracht, hier gehuisvest en aan het werk gezet bij de tuinders.

De inspectie spreekt van een sluiproute die niet is toegestaan. Volgens een woordvoerster is de boete definitief en is geen bezwaar van de tuinders meer mogelijk. De komende tijd zal de inspectie de bedrijven goed in de gaten houden om erop toe te zien dat ze niet opnieuw in de fout gaan.