Journalist en presentator Peter de Bie (75) overleden

HILVERSUM (ANP) - Journalist en presentator Peter de Bie is dinsdag, op zijn 75e verjaardag, overleden. Dat heeft Omroep MAX dinsdag bekendgemaakt.

De Bie was bij het grote publiek vooral bekend als presentator van het goedbeluisterde radioprogramma TROS Nieuwsshow, dat hij vanaf 1996 presenteerde met Mieke van der Weij. Het programma, dat op zaterdagochtend op NPO Radio 1 te horen was, ging de afgelopen jaren verder bij Omroep MAX onder de naam Nieuwsweekend. De Bie was de echtgenoot van Dieuwertje Blok die begin maart overleed.