Arbeidsinspectie wil Uber Eats tijdelijk stilleggen in Amsterdam

DEN HAAG (ANP) - De Arbeidsinspectie wil de activiteiten van Uber Eats in de regio Amsterdam tijdelijk stilleggen, omdat er maaltijdbezorgers zonder geldige vergunning aan het werk zijn. Dat bevestigt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) na berichtgeving van NRC. De Raad van State moet nog bepalen of de inspectie dit bevel mag opleggen.

De inspectie heeft de afgelopen jaren zeven keer geconstateerd dat Uber Eats de regels niet naleeft, aldus het ministerie. Eerder kreeg Uber al een officiële waarschuwing voor de ongeoorloofde inzet van maaltijdbezorgers. Die waarschuwing vocht het bezorgbedrijf met succes aan bij de rechtbank Amsterdam. Intussen constateerde de inspectie opnieuw overtredingen. Het zogenoemde voorgenomen stilleggingsbevel ligt nu tegelijk met die eerdere zaak in Amsterdam bij de Raad van State, legt een woordvoerder van SZW uit.

Als de stillegging wordt opgelegd, zou Uber die weer kunnen aanvechten bij een rechter.