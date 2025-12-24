Russische gezant heeft vredesvoorstellen overgebracht aan Poetin

MOSKOU (ANP/RTR) - De Russische gezant Kirill Dmitriev heeft bij president Vladimir Poetin verslag gedaan over zijn gesprekken met de Amerikanen van afgelopen weekend. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky presenteerde woensdag details uit een nieuw 20-puntenplan van de Amerikanen en de Oekraïners en zei dat hij dezelfde dag nog een antwoord uit Moskou verwacht. Het Kremlin zegt nog bezig te zijn met het formuleren van een reactie.

Kremlinwoordvoerder Dmitri Peskov wilde nog niet ingaan op het voorstel zelf. Hij zei ook dat de reactie niet via de media zou worden gecommuniceerd.