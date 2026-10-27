Arcadis leidt sanering PFAS-vervuiling 3M in Belgisch Zwijndrecht

AMSTERDAM (ANP) - Het Nederlandse advies- en ingenieursbureau Arcadis helpt industrieconcern 3M bij het saneren van het met PFAS vervuilde gebied rondom een fabriek in het Belgische Zwijndrecht. Arcadis heeft de opdracht binnengehaald om het hele project te coördineren namens 3M, maakte het bedrijf bekend.

PFAS, voluit poly- en perfluoralkylstoffen, is een groep chemische stoffen die amper afbreken en zich kunnen ophopen in de natuur en ons lichaam. Op de lange termijn kan dat gevaarlijk zijn voor het milieu en de gezondheid.

Jaren geleden kwam aan het licht dat de grond in Zwijndrecht verontreinigd is als gevolg van vervuiling door 3M. Binnen het project dat Arcadis nu gaat leiden, worden tuinen, landbouwgrond, natuurgebied en recreatiegebieden gesaneerd. In de eerste fase wordt de bovenste laag van tuinen bij ongeveer vierhonderd woningen afgegraven en vervangen door schone grond.

Arcadis maakte niet bekend hoeveel geld met de opdracht is gemoeid.