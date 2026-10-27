Doden en gewonden door droneaanval op markt in Soedan

NYALA (ANP/AFP) - Zeker 21 mensen zijn om het leven gekomen bij een droneaanval op een markt in het Soedanese Nyala. Dat melden een medische bron en getuigen aan persbureau AFP. Een veertigtal personen raakte gewond.

De aanval vond volgens een inwoner van de stad maandagavond plaats. Er zouden vaak strijders van de paramilitaire RSF op de markt rondlopen.

Nyala wordt gezien als feitelijke hoofdstad van die groep, die in de burgeroorlog vecht tegen het Soedanese leger. Onduidelijk is hoeveel van de slachtoffers daadwerkelijk RSF-strijders zijn.

Drones

Tijdens het conflict, dat in 2023 begon, worden op grote schaal drones ingezet. De RSF zou dinsdag zelf een droneaanval hebben uitgevoerd op de energiesector in hoofdstad Khartoum.

Een dag eerder was de energievoorziening in andere delen van het land verstoord door aanvallen met onbemande toestellen. De VN hebben gewaarschuwd dat dergelijke aanvallen ook de burgerbevolking treffen.