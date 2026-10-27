ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Doden en gewonden door droneaanval op markt in Soedan

Samenleving
door anp
anp271026071 1
Volg ons op Google Nieuws
NYALA (ANP/AFP) - Zeker 21 mensen zijn om het leven gekomen bij een droneaanval op een markt in het Soedanese Nyala. Dat melden een medische bron en getuigen aan persbureau AFP. Een veertigtal personen raakte gewond.
De aanval vond volgens een inwoner van de stad maandagavond plaats. Er zouden vaak strijders van de paramilitaire RSF op de markt rondlopen.
Nyala wordt gezien als feitelijke hoofdstad van die groep, die in de burgeroorlog vecht tegen het Soedanese leger. Onduidelijk is hoeveel van de slachtoffers daadwerkelijk RSF-strijders zijn.
Drones
Tijdens het conflict, dat in 2023 begon, worden op grote schaal drones ingezet. De RSF zou dinsdag zelf een droneaanval hebben uitgevoerd op de energiesector in hoofdstad Khartoum.
Een dag eerder was de energievoorziening in andere delen van het land verstoord door aanvallen met onbemande toestellen. De VN hebben gewaarschuwd dat dergelijke aanvallen ook de burgerbevolking treffen.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2695635061 abp

Je ABP-pensioen in januari, februari en maart: waarom het bedrag drie keer kan verschillen

Een geel waarschuwingsbord voor straling staat tussen de bomen in de sperzone rond Tsjernobyl.

Merk je in Nederland nog iets van Tsjernobyl? Dit meten ze na 40 jaar

werkstraf geeist tegen ratelband1466611687

Tsjakka!-imperium stort in elkaar: deurwaarder legt beslag op panden Emile Ratelband

gandr-collage (9)

De briljante strategie van Yesilgoz maakt Ja21 steeds groter. En de VVD steeds kleiner

anp 402292091

Handige tip: Zo wek je een plant die op sterven na dood is opnieuw tot leven

Een hand pakt een potje supplementen

Welke supplementen werken echt? Een arts vond tussen duizenden potjes drie pareltjes

Loading