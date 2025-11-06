Arcelor stijgt op Damrak, Air France-KLM onderuit na cijfers

AMSTERDAM (ANP) - ArcelorMittal behoorde donderdag tot de winnaars op het Damrak. Het staalconcern presteerde afgelopen kwartaal beter dan kenners hadden verwacht. Topman Aditya Mittal verklaarde daarnaast optimistisch te zijn over de winstvooruitzichten in 2026 door de sterkere protectionistische maatregelen van de Europese Unie. Brussel kondigde in oktober maatregelen aan om de noodlijdende Europese staalsector te beschermen tegen een stortvloed van goedkoop staal, met name uit China. Het aandeel steeg bijna 5 procent.

Air France-KLM kelderde 12 procent. De Frans-Nederlandse luchtvaartcombinatie wist een iets hogere winst te boeken, maar KLM was in het derde kwartaal wel minder winstgevend. KLM kampte onder andere met dure stakingen bij het grondpersoneel en hogere tarieven op Schiphol. Ook de besparingsmaatregelen die KLM doorvoert, zijn nog onvoldoende om de aanhoudend hoge kosten te compenseren.

De AEX-index noteerde kort na opening van de markt 0,2 procent lager op 969,31 punten. De MidKap daalde 0,4 procent tot 861,90 punten.