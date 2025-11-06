ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Arcelor stijgt op Damrak, Air France-KLM onderuit na cijfers

Economie
door anp
donderdag, 06 november 2025 om 9:35
anp061125097 1
AMSTERDAM (ANP) - ArcelorMittal behoorde donderdag tot de winnaars op het Damrak. Het staalconcern presteerde afgelopen kwartaal beter dan kenners hadden verwacht. Topman Aditya Mittal verklaarde daarnaast optimistisch te zijn over de winstvooruitzichten in 2026 door de sterkere protectionistische maatregelen van de Europese Unie. Brussel kondigde in oktober maatregelen aan om de noodlijdende Europese staalsector te beschermen tegen een stortvloed van goedkoop staal, met name uit China. Het aandeel steeg bijna 5 procent.
Air France-KLM kelderde 12 procent. De Frans-Nederlandse luchtvaartcombinatie wist een iets hogere winst te boeken, maar KLM was in het derde kwartaal wel minder winstgevend. KLM kampte onder andere met dure stakingen bij het grondpersoneel en hogere tarieven op Schiphol. Ook de besparingsmaatregelen die KLM doorvoert, zijn nog onvoldoende om de aanhoudend hoge kosten te compenseren.
De AEX-index noteerde kort na opening van de markt 0,2 procent lager op 969,31 punten. De MidKap daalde 0,4 procent tot 861,90 punten.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 86796001

Wasverzachter en andere producten die meer kwaad dan goed doen

ANP-540138148

Steeds meer jonge mensen in de VS hebben geheugenproblemen: dit zijn de oorzaken

ANP-539160548

Oud-tennisprof Dennis van Scheppingen de cel in voor verkrachting van minderjarige jongens

ANP-493613273

Downshiften: steeds meer hoogopgeleiden kiezen voor een praktische baan

ANP-540375221

De hypocrisie van woke: "Mensen willen alleen laten zien dat ze tot de elite behoren"

ANP-537391004

Wat gebeurt er als je met 100 km/u terugschakelt naar de eerste versnelling? Deze YouTuber test het uit

Loading