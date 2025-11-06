ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Corporatiewoning harder geraakt door klimaatverandering

Samenleving
door anp
donderdag, 06 november 2025 om 9:32
anp061125096 1
DEN HAAG (ANP) - Sociale huurwoningen van woningcorporaties worden gemiddeld harder geraakt door de gevolgen van klimaatverandering dan de gemiddelde woning in Nederland. Dat concluderen de Dutch Green Building Council (DGBC) en Climate Adaptation Services (CAS) na een analyse van 830.000 woningen van 53 corporaties.
Bewoners van de onderzochte woningen hebben bijvoorbeeld vaker last van hittestress door warme nachten en krijgen vaker te maken met wateroverlast bij hevige buien. Wat de onderzoekers opviel, is dat de problemen zich vaak stapelen. "In sommige buurten spelen meerdere klimaateffecten tegelijk, wat de opgave groter maakt."
Huurders hebben bovendien zelf vaak weinig mogelijkheden om de dreigende problemen door klimaatverandering aan te pakken, onder meer door beperkte financiële ruimte en strenge regels rond het zelf verbeteren van een huurwoning. De onderzoekers sporen corporaties daarom aan tijdig te investeren in klimaatbestendige aanpassingen.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 86796001

Wasverzachter en andere producten die meer kwaad dan goed doen

ANP-540138148

Steeds meer jonge mensen in de VS hebben geheugenproblemen: dit zijn de oorzaken

ANP-539160548

Oud-tennisprof Dennis van Scheppingen de cel in voor verkrachting van minderjarige jongens

ANP-493613273

Downshiften: steeds meer hoogopgeleiden kiezen voor een praktische baan

ANP-540375221

De hypocrisie van woke: "Mensen willen alleen laten zien dat ze tot de elite behoren"

shutterstock_2403533323

10 dingen die je kat echt vervelend vindt

Loading