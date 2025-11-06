Corporatiewoning harder geraakt door klimaatverandering

DEN HAAG (ANP) - Sociale huurwoningen van woningcorporaties worden gemiddeld harder geraakt door de gevolgen van klimaatverandering dan de gemiddelde woning in Nederland. Dat concluderen de Dutch Green Building Council (DGBC) en Climate Adaptation Services (CAS) na een analyse van 830.000 woningen van 53 corporaties.

Bewoners van de onderzochte woningen hebben bijvoorbeeld vaker last van hittestress door warme nachten en krijgen vaker te maken met wateroverlast bij hevige buien. Wat de onderzoekers opviel, is dat de problemen zich vaak stapelen. "In sommige buurten spelen meerdere klimaateffecten tegelijk, wat de opgave groter maakt."

Huurders hebben bovendien zelf vaak weinig mogelijkheden om de dreigende problemen door klimaatverandering aan te pakken, onder meer door beperkte financiële ruimte en strenge regels rond het zelf verbeteren van een huurwoning. De onderzoekers sporen corporaties daarom aan tijdig te investeren in klimaatbestendige aanpassingen.