Partijloze staatssecretaris Palmen vroeg om rugdekking in kabinet

DEN HAAG (ANP) - Sandra Palmen gaat verder als staatssecretaris van Toeslagen en wordt daarmee de enige partijloze bewindsvrouw van het nieuwe kabinet. Ze heeft de aanstaande premier Rob Jetten (D66) gevraagd of ze kan rekenen op rugdekking. Die stelde Palmen volgens haar gerust door te zeggen "dat dit kabinet zich gaat kenmerken door samenwerking en verbinding zoeken met alle partijen". Ze heeft "voor de zekerheid een nieuw koffiezetapparaat aangeschaft".

Normaal gesproken zijn bewindslieden lid van een coalitiepartij en staan ze daarom niet alleen als het politiek moeilijk wordt, bijvoorbeeld bij een verhit Kamerdebat.

"U weet ongetwijfeld dat de Kamerleden heel kritisch zijn, en terecht, op het vervolg van de hersteloperatie." Palmen vindt het van meerwaarde dat ze als staatssecretaris ter verantwoording kan worden geroepen over de afhandeling van het toeslagenschandaal. Dat had niet gekund als de coalitie op dit onderwerp had gekozen voor een regeringscommissaris, zoals het plan is voor de aardbevingsproblematiek in Groningen.

Hersteloperatie

Palmen werd donderdagochtend door Jetten gebeld met de vraag of ze door wilde gaan. "Ik ga ervan uit dat het een compliment is." De aanstaande premier gaf daarnaast aan dat de keuze op haar viel omwille van de continuïteit. Als een nieuwe bewindspersoon moet worden ingewerkt, "dan ben je zo weer een half jaar, driekwart jaar tijd kwijt". De staatssecretaris heeft al contact gehad met een aantal ouders die er "heel blij mee" zijn dat ze doorgaat.

De baan van Palmen is tijdelijk, totdat de hersteloperatie is afgerond. Ze durft niet met zekerheid te zeggen wanneer dat is. Ze verwacht de financiële compensatie nog steeds eind 2027 af te ronden, maar zegt dat er ook nog "andere trajecten" lopen.