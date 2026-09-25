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ArcelorMittal kan staalfabriek in Oekraïne niet heropstarten

Economie
door anp
vrijdag, 25 september 2026 om 9:28
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KRYVIH RIH (ANP) - ArcelorMittal kan zijn beschadigde staalfabriek in Oekraïne niet veilig heropstarten. De fabriek in de Oekraïense stad Kryvih Rih is de afgelopen tijd doelwit geweest van meerdere Russische raketaanvallen. Daarbij zijn doden en gewonden gevallen en werd aanzienlijke schade aangericht.
In de afgelopen vijf weken waren er vier raketaanvallen, de meest recente was op 21 september. Bij die aanvallen zijn vijf doden en zeventien gewonden gevallen, van wie een persoon in kritieke toestand verkeert, aldus ArcelorMittal. Het bedrijf zegt met de Oekraïense overheid te praten over de toekomst van de fabriek en te focussen op het behoud van infrastructuur zodat bij vrede er mogelijkheden zijn om de productie te hervatten.
Het aan de Amsterdamse beurs genoteerde ArcelorMittal zegt dat sinds het begin van de Russische invasie van Oekraïne in februari 2022 er meer dan 700 miljoen dollar naar de fabriek is gegaan om de productie gaande te houden.
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