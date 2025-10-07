ArcelorMittal-topman opgelucht na Europese staalmaatregelen

LUXEMBURG (ANP) - De topman van het grote staalconcern ArcelorMittal is goed te spreken over de maatregelen van de Europese Commissie om de Europese staalindustrie te beschermen. "Namens alle werknemers van ArcelorMittal in Europa ben ik oprecht opgelucht over de voorstellen die vandaag zijn aangekondigd", stelt Aditya Mittal. "Ik wil de Commissie en de lidstaten bedanken voor het begrijpen van de ernst van de situatie en het gepast en doortastend handelen."

Brussel heeft dinsdag aangekondigd de importquota van staal te willen halveren en het invoertarief buiten de importquota te verdubbelen, om te voorkomen dat de Europese markt wordt overspoeld met buitenlands staal.

De voorstellen zijn volgens ArcelorMittal van cruciaal belang voor het voortbestaan van de staalindustrie in Europa, die volgens de staalproducent in een "crisis" verkeert door de grote hoeveelheden goedkope importen die de Europese Unie binnenkomen. Ook de krimpende vraag en zwakke economische omstandigheden spelen daarin mee.