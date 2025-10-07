ECONOMIE
FME verwelkomt staalvoorstel EC: huidige situatie onhoudbaar

anp
dinsdag, 07 oktober 2025 om 21:15
ZOETERMEER (ANP) - De ondernemersorganisatie voor de Nederlandse technologische industrie FME verwelkomt de maatregelen van de Europese Commissie om de Europese staalindustrie te beschermen. Overcapaciteit op de wereldwijde staalmarkt leidt tot kunstmatig lage prijzen en oneerlijke concurrentie door staatsgesteunde productie buiten de EU, volgens de organisatie. "De huidige situatie op de wereldmarkt is onhoudbaar."
Brussel wil de import van staal halveren en het invoertarief buiten de importquota verdubbelen. FME prijst de Commissie voor de keuze voor een "gerichte, evenwichtige aanpak", in plaats van "generieke of protectionistische maatregelen zoals in de VS".
"De Europese staalindustrie is van strategisch belang voor onze welvaart, veiligheid en de verduurzaming van onze economie", aldus FME-voorzitter Theo Henrar. "Als we willen investeren in een groene, concurrerende industrie, dan moeten we onze markt beschermen tegen oneerlijke concurrentie en overcapaciteit."
