Hamas wil internationale garanties dat Israël niet weer aanvalt

SHARM-EL-SHEIKH (ANP/AFP) - Hamas wil garanties van de Verenigde Staten en andere landen dat de oorlog in Gaza "voorgoed" stopt en dat Israël niet later weer aanvalt. "Wij vertrouwen de bezetter voor geen cent", zei Hamas' onderhandelaar Khalil al-Hayya na de indirecte onderhandelingen van dinsdag tegen het Egyptische Al-Qahera News.

"De Israëlische bezetter heeft zich door de geschiedenis heen niet aan haar beloftes gehouden en dat hebben we ook tijdens deze oorlog al twee keer ervaren. Daarom willen we echte garanties", aldus Al-Hayya. Hamas en Israël kwamen tijdens deze oorlog twee keer tot een staakt-het-vuren en twee keer werd dat door Israël beëindigd.

De Palestijnse beweging ging vorige week gedeeltelijk akkoord met een Amerikaans vredesplan, waarmee Israël ook heeft ingestemd. Hamas wilde wel nog onderhandelen over enkele punten uit het voorstel en dat gebeurt nu in het Egyptische Sharm-el-Sheikh.