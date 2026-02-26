ECONOMIE
Arriva verlaagt prijs treinkaartjes in noorden van Nederland

Economie
door anp
donderdag, 26 februari 2026 om 12:25
DEN HAAG (ANP) - De prijs van treinkaartjes van regionaal vervoerder Arriva in Groningen en Friesland gaat per 1 maart omlaag. Er was een prijsstijging die het bedrijf zelf ook te hoog vond en daarom is met de provincies afgesproken de prijs te verlagen, bevestigt een woordvoerder van Arriva na berichtgeving door RTV Noord.
De prijs van treinkaartjes steeg in het noorden van het land begin dit jaar extra met ruim 6 procent. Afhankelijk van de rit zou de prijsstijging oplopen tot bijna 20 procent, omdat er ook 2 cent per kilometer bijkomt. Die toeslag per kilometer blijft staan, maar de prijsstijging wordt nu teruggeschroefd naar bijna 3,5 procent.
In andere provincies waar Arriva rijdt, blijven de prijzen zoals ze zijn.
