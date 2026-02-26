ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Topman World Economic Forum stapt op na ophef om band met Epstein

Economie
door anp
donderdag, 26 februari 2026 om 12:28
anp260226105 1
DAVOS (ANP/RTR) - Topman Børge Brende van het World Economic Forum (WEF) stapt op na ophef over zijn eerdere contact met zedendelinquent Jeffrey Epstein. De organisatie achter de jaarlijkse top in het Zwitserse Davos had enkele weken terug al een onafhankelijk onderzoek naar die banden ingesteld.
"Na zorgvuldige overweging heb ik besloten af te treden als president en CEO van het World Economic Forum", heeft Brende in een verklaring naar buiten gebracht. In het statement rept hij met geen woord over Epstein.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 410606406

We verbranden veel minder calorieën dan 30 jaar geleden: hoe kan dat?

shutterstock 2251884047

10 tips om een relatie op te bouwen die tegen een stootje kan

e21bdfac-182e-4bc8-bbf3-744f239504ea

Fergie leefde als een koningin

download

Amerikaanse overheid heeft pijnlijke gegevens over Trump en verkrachting laten verdwijnen, zegt de New York Times

ANP-551765180

Ruzie in BBB gaat verder

ANP-72285974

Het is beter om bevroren groenten niet te koken

Loading