Topman World Economic Forum stapt op na ophef om band met Epstein

DAVOS (ANP/RTR) - Topman Børge Brende van het World Economic Forum (WEF) stapt op na ophef over zijn eerdere contact met zedendelinquent Jeffrey Epstein. De organisatie achter de jaarlijkse top in het Zwitserse Davos had enkele weken terug al een onafhankelijk onderzoek naar die banden ingesteld.

"Na zorgvuldige overweging heb ik besloten af te treden als president en CEO van het World Economic Forum", heeft Brende in een verklaring naar buiten gebracht. In het statement rept hij met geen woord over Epstein.