Asbeststrafzaak Eternit niet naar Hoge Raad, oordeelt rechter

ALMELO (ANP) - De Hoge Raad hoeft zich niet te buigen over de asbeststrafzaak tegen bouwmaterialenbedrijf Eternit. De Overijsselse onderneming had daarom gevraagd omdat er sprake zou zijn van verjaring, maar in dat verzoek ging de rechter in Almelo niet mee. Daardoor behandelt die rechter de zaak zelf verder.

De strafzaak komt voort uit een aangifte door het Comité Asbestslachtoffers in 2019. Justitie besloot vorig jaar het bedrijf uit Goor te vervolgen voor de dood van drie mensen na langdurige blootstelling aan kankerverwekkende asbestvezels. Het is voor het eerst dat is overgegaan tot vervolging voor doodslag in een dergelijke zaak, stellen kenners.

Eternit zegt sinds de instelling van het verbod in 1993 al niet meer met asbest te werken. Daardoor is de zaak volgens het bedrijf uiterlijk in 2013 verjaard. Maar de rechter is het met het OM eens dat gekeken moet worden naar het moment dat de mensen - in dit geval twee oud-werknemers en de vrouw van een van hen - aan hun ziekte overleden. Dan is er geen sprake van verjaring.