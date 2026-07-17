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Peloton van start in langste etappe Tour de France naar Vogezen

Sport
door anp
vrijdag, 17 juli 2026 om 14:06
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DOLE (ANP) - Het peloton is vrijdag van start gegaan in de langste etappe van deze Tour de France. De dertiende etappe van Dole naar Belfort gaat over 205,8 kilometer. Het is de enige van deze editie die de grens van 200 kilometer overschrijdt.
De rit brengt de renners naar het derde gebergte van deze editie. Na de Pyreneeën en het Centraal-Massief worden nu de Vogezen aangedaan. Na een lange vlakke aanloop telt de etappe twee beklimmingen, de Col des Croix (3e categorie) en de Ballon d'Alsace (1e categorie). De laatste 30 kilometer gaat in dalende lijn richting Belfort.
Na de sprintetappe van donderdag komen er vrijdag mogelijk weer verschuivingen in het algemeen klassement. Daarin gaat de Sloveense wereldkampioen Tadej Pogačar nog altijd aan de leiding, met 3.36 minuten voorsprong op de Deen Jonas Vingegaard. Remco Evenepoel staat derde op 4.06 minuten. Niet ver achter de Belg volgen Juan Ayuso, Paul Seixas, Florian Lipowitz en Isaac del Toro. De finish in Belfort wordt verwacht rond 18.00 uur.
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