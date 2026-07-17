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Problemen met toelevering remmen defensie- en luchtvaartindustrie

Economie
door anp
vrijdag, 17 juli 2026 om 14:10
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LOS ANGELES (ANP) - Het aantal leveringen in de luchtvaart-, ruimte- en defensie-industrie blijft achter bij de bestellingen en die kloof wordt steeds groter. Het grootste obstakel voor de productie zijn beperkingen in de toeleveringsketen, stelt adviesbureau Bain & Company na onderzoek.
Het aantal opdrachten voor luchtvaart- en defensiebedrijven bevindt zich op een historisch hoog niveau. De volle orderportefeuilles tonen dat het bedrijven niet lukt om gelijke tred te houden met de instroom van nieuwe opdrachten, stelt Bain & Company. Dat leidt ertoe dat landen hun uitgeputte munitievoorraden niet snel genoeg kunnen aanvullen en dat luchtvaartmaatschappijen langer moeten wachten op vlootuitbreiding.
In het onderzoek onder Amerikaanse en Europese defensieprogramma's wordt de toeleveringsketen vaker genoemd als probleem dan personeelstekorten of onvoldoende kapitaal. Volgens het adviesbureau zorgen afhankelijkheid van één enkele leverancier en de toegankelijkheid tot zeldzame aardmetalen voor problemen.
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