ASML-bestuurder heeft weinig zorgen over mogelijke AI-zeepbel

Economie
door anp
woensdag, 28 januari 2026 om 14:39
anp280126133 1
VELDHOVEN (ANP) - Bij chipmachinemaker ASML zijn er weinig zorgen over een mogelijke AI-zeepbel. Waar eind vorig jaar op financiële markten de nervositeit toesloeg over mogelijk te forse investeringen in de infrastructuur achter de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie, ziet het Veldhovense techbedrijf bij klanten het vertrouwen in AI toenemen.
Financieel topman Roger Dassen van ASML wijst bijvoorbeeld op chipfabrikant TSMC, dat de komende tijd veel geavanceerde chips voor AI gaat produceren voor Nvidia. De investeringen van TSMC lopen in de 50 miljard dollar en het concern heeft echt goed onderzoek gedaan of het verdienmodel erachter houdbaar is, stelt hij.
"Ze hebben zich ervan verzekerd: dit is geen zeepbel die gaat barsten, de impact op bedrijven is echt. Voordat je een fabriek neerzet ,wil je daar ook zeker van zijn", vertelt hij in een gesprek met journalisten. "Vooral in de laatste paar maanden is het niveau van zekerheid omhooggegaan."
