Kantoren Deutsche Bank doorzocht om beschuldigingen van witwassen

Economie
door anp
woensdag, 28 januari 2026 om 14:41
anp280126134 1
FRANKFURT (ANP/BLOOMBERG) - Duitse aanklagers hebben kantoren van Deutsche Bank in Frankfurt en Berlijn doorzocht. Aanklagers uit de stad Frankfurt en de federale politie voeren een onderzoek uit naar medewerkers van de Duitse bank vanwege beschuldigingen van witwassen. Dit laat een woordvoerder van het OM in Frankfurt woensdag weten.
Deutsche Bank bevestigt de invallen. "We kunnen bevestigen dat het Openbaar Ministerie van Frankfurt ter plaatse is in onze kantoren", meldt een woordvoerder. De bank "werkt volledig samen met het Openbaar Ministerie".
Het OM in Frankfurt stelt dat Deutsche Bank "in het verleden zakelijke relaties heeft onderhouden met buitenlandse bedrijven die op hun beurt worden verdacht van het zijn gebruikt voor witwasdoeleinden als onderdeel van verdere onderzoeken".
De afgelopen jaren werd de bank al meermaals doorzocht. Dit gebeurde bijvoorbeeld in 2022 bij het hoofdkantoor in Frankfurt, ook in een onderzoek naar mogelijke witwaspraktijken.
