Buschauffeurs blijven buiten beeld bij bewakingscamera's

DEN HAAG (ANP) - Bewakingscamera's in bussen zijn bedoeld om de chauffeurs te beveiligen, niet om ze te volgen en te beoordelen. Daarom moeten de bestuurders zoveel mogelijk buiten beeld blijven. Vervoerder Arriva heeft daarover afspraken gemaakt met de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthouder voor privacy.

De autoriteit zegt dat permanent cameratoezicht op de vaste werkplek van werknemers in principe niet is toegestaan. De camera's zijn er om incidenten vast te leggen. De waakhond vraagt ook de andere openbaarvervoerbedrijven om maatregelen te nemen "om te voorkomen dat werknemers toch permanent in beeld komen".

De waakhond had klachten gekregen van chauffeurs die werden aangesproken op dingen die op camerabeelden te zien waren. Het is niet zo dat cameratoezicht helemaal niet mag, zegt de autoriteit, maar mensen moeten ervan op de hoogte zijn en het moet "proportioneel" zijn.

'Minst ingrijpende middel'

Vakbond CNV zegt blij te zijn met de mededeling van de toezichthouder. "Camera's op de bus hebben een belangrijke functie als het gaat om de veiligheid van chauffeurs en passagiers. Maar het continu in de gaten houden van chauffeurs gaat veel te ver. Dat is nergens voor nodig. Goed dat dit nu wordt aangepakt", stelt de bond. Onderhandelaar Niels Rook zegt ook: "Het kan niet zo zijn dat allerlei mensen vanuit de vestiging live in die bussen zitten te loeren. En dat ze vervolgens chauffeurs gaan aanspreken als hen iets niet bevalt."

De Autoriteit Persoonsgegevens verwacht dat er meer zaken komen rond het gebruik van technologie op de werkvloer. "We zien dat het steeds verder gaat. Camera's kunnen ook naar de ogen van de chauffeur kijken, om te zien of die wel op de weg let en niet op een telefoon kijkt." De AP heeft daar nog geen onderzoek naar gedaan en heeft dus ook nog geen standpunt. "We zijn niet tegen veiligheid, allerminst. Ook daar stellen we de vraag: zijn mensen op de hoogte en is het proportioneel? Je moet altijd het minst ingrijpende middel gebruiken voor het doel."