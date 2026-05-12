Ondernemersorganisatie pleit voor uitstel Europese CO2-heffing

DEN HAAG (ANP) - Ondernemend Nederland (ONL) pleit ervoor dat het kabinet zich inzet om de Europese CO2-heffing uit te stellen. Volgens de ondernemersorganisatie komt het bedrijfsleven door deze extra heffing nog verder onder druk te staan.

Vanaf 2028 wordt in de EU een CO2-prijs ingevoerd voor onder meer autorijden en gasverwarming via het emissiehandelssysteem ETS2, waardoor fossiele energie duurder wordt. Sommige huishoudens kunnen hierdoor straks tot 70 euro per maand meer kwijt zijn.

"Ook ondernemers worden hierdoor getroffen. In het ergste scenario betaal je per liter brandstof straks 35 cent meer. Als je een vrachtwagen vol moet tanken, is dat een schrikbarend totaalbedrag", zegt ONL-voorman Erik Ziengs. "Nederland is al structureel het duurste land binnen Europa op het gebied van brandstof. Dit kan niet langer zo doorgaan", waarschuwt Ziengs.

ONL, met een achterban van tienduizenden ondernemers, pleit al langer voor een verlaging van accijnzen en btw op brandstoffen om bedrijven en consumenten te ondersteunen.