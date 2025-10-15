ASML flink hoger op beurs Amsterdam na cijfers

AMSTERDAM (ANP) - Chipmachinefabrikant ASML was woensdag een flinke winnaar op de Amsterdamse aandelenbeurs na de bekendmaking van kwartaalcijfers. Het bedrijf uit Veldhoven verwacht daarbij dat de omzet in China volgend jaar flink terugloopt omdat Chinese klanten vorig jaar en dit jaar al veel aankopen bij ASML hebben gedaan. Verder wordt voor heel 2026 een omzet verwacht die niet lager is dan dit jaar.

Het aandeel ASML noteerde in de vroege handel ongeveer 3 procent in de plus. Vorig jaar was China nog goed voor ruim 40 procent van alle verkochte chipmachines van ASML. Daarmee was het land de grootste afzetmarkt. De orders bij ASML bedroegen afgelopen kwartaal 5,4 miljard euro en de omzet lag op 7,5 miljard euro. Dat is iets lager dan een kwartaal eerder, maar de orders waren wel hoger dan verwacht. De nettowinst zakte licht tot 2,1 miljard euro vergeleken met het tweede kwartaal.

De AEX stond kort na opening 0,6 procent hoger op 955,12 punten.