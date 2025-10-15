Rutte: NAVO kan zo nodig prima optreden in eigen luchtruim

BRUSSEL (ANP) - Hoewel de NAVO werkt aan duidelijkere onderlinge afspraken over de verdediging van het luchtruim, hebben bondgenoten volgens secretaris-generaal Mark Rutte geen problemen om dreigingen uit te schakelen. "Jongens, dit is niet nieuw. We doen dit al zestig, zeventig jaar."

De hoogste militair bij de NAVO (SACEUR) werkt aan het terugdringen van alle verschillende regels die de lidstaten hebben als het gaat om hun luchtverdediging. Dat wil niet zeggen dat het bondgenootschap nu niet in staat is om op te treden, zei Rutte voorafgaand aan een overleg van de NAVO-ministers van Defensie in Brussel op vragen van journalisten.

"Laat me uw vraag gebruiken om tegen de Russen te zeggen dat we, als ze bewust iets proberen, bij de NAVO alles in stelling hebben en alle autoriteit hebben om te zorgen dat we iedere centimeter van het NAVO-luchtruim en -grondgebied kunnen verdedigen." Volgens Rutte bleek dat al bij het neerhalen van drones boven Polen en het wegleiden van MiG-31's boven Estland.

'Het harde werk'

De secretaris-generaal sprak ook tegen dat er misverstanden kunnen ontstaan door de Europese plannen voor een dronemuur. De NAVO en de Europese Unie werken juist goed samen en vullen elkaar goed aan, stelt hij. "NAVO is goed in het harde werk", zoals militaire capaciteiten. De EU zet daar volgens Rutte een "enorme soft power" tegenover. De unie heeft economische invloed en kan zorgen dat Europese landen op één lijn zitten.

De defensieministers kijken deze woensdag volgens Rutte wel hoe de landen zich moeten aanpassen aan "nieuwe ontwikkelingen", zoals de dreiging die uitgaat van drones. Ook wordt gesproken over defensieproductie en steun aan Oekraïne.