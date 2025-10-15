ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

ASML onderzoekt gevolgen van Chinese zet rond aardmetalen

Economie
door anp
woensdag, 15 oktober 2025 om 11:05
anp151025094 1
VELDHOVEN (ANP) - ASML onderzoekt wat de gevolgen op de lange termijn zijn van de exportcontroles die China heeft aangescherpt voor zeldzame aardmetalen. Ook de Veldhovense chipmachinemaker heeft die grondstoffen nodig. Op de korte termijn voorziet ASML geen problemen.
"We hebben ons huiswerk gedaan, we hebben voorraden en alternatieven", zei financieel topbestuurder Roger Dassen in een toelichting op de derdekwartaalcijfers. Ook bij toeleveranciers verwachtte hij niet direct problemen. "We hebben ons voorbereid, maar we moeten er nu voor zorgen dat we begrijpen wat de bredere implicaties zijn", vervolgde hij.
China is 's werelds grootste producent en verwerker van zeldzame aardmetalen, die belangrijk zijn voor tal van technologische toepassingen. China scherpte onlangs exportcontroles voor de grondstoffen zodanig aan dat ze zelfs de verkoop van producten met bepaalde Chinese aardmetalen buiten de landsgrenzen raken. Bij ASML zijn ze onder meer belangrijk voor de magneten in de chipmachines.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock 2376235619

Deze 7 signalen wijzen op een moeilijke jeugd

ANP-539041918

Peiling: PVV verliest, D66, JA21 en GL-PvdA in de lift

27884117_m

Dit simpele vetzuur kan misschien je gezichtsvermogen herstellen

AA1OqAKx

Boze Trump: 'Waar is mijn haar?'

G3RvlqRW8AAvSWI

Wilders schrikt van peilingen: hij hervat campagne

ANP-308125165 (1)

De grote beelden op Paaseiland konden lopen: zo zijn ze op hun plek gekomen

ANP-522669124

's Nachts wakker worden met een droge mond en nog vier aanwijzingen dat je te veel suiker eet

Loading