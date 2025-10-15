ASML onderzoekt gevolgen van Chinese zet rond aardmetalen

VELDHOVEN (ANP) - ASML onderzoekt wat de gevolgen op de lange termijn zijn van de exportcontroles die China heeft aangescherpt voor zeldzame aardmetalen. Ook de Veldhovense chipmachinemaker heeft die grondstoffen nodig. Op de korte termijn voorziet ASML geen problemen.

"We hebben ons huiswerk gedaan, we hebben voorraden en alternatieven", zei financieel topbestuurder Roger Dassen in een toelichting op de derdekwartaalcijfers. Ook bij toeleveranciers verwachtte hij niet direct problemen. "We hebben ons voorbereid, maar we moeten er nu voor zorgen dat we begrijpen wat de bredere implicaties zijn", vervolgde hij.

China is 's werelds grootste producent en verwerker van zeldzame aardmetalen, die belangrijk zijn voor tal van technologische toepassingen. China scherpte onlangs exportcontroles voor de grondstoffen zodanig aan dat ze zelfs de verkoop van producten met bepaalde Chinese aardmetalen buiten de landsgrenzen raken. Bij ASML zijn ze onder meer belangrijk voor de magneten in de chipmachines.