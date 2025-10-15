Minister: Hongarije zal lijden bij EU-stop Russisch gas en olie

MOSKOU (ANP/RTR) - Hongarije zal te lijden hebben bij een volledige stop door de Europese Unie van de import van gas en olie uit Rusland in 2027. Dat heeft de Hongaarse minister van Buitenlandse Zaken Péter Szijjártó gezegd op een energieconferentie in Moskou. Hij stelde ook dat Hongarije zich niet onder druk laat zetten als het gaat om het binnenlandse energiebeleid.

Hongarije en ook Slowakije hebben al langer weerstand geuit tegen de plannen van de Europese Commissie voor een volledige importban op olie en gas uit Rusland. De twee landen zijn nog altijd grotendeels afhankelijk van Russische energie. De importstop is onderdeel van een nieuw EU-sanctiepakket tegen Rusland over de oorlog in Oekraïne.

Szijjártó zei dat Rusland afspraken rond energieleveringen aan Hongarije altijd heeft nageleefd en vroeg zich af waarom die relatie beëindigd zou moeten worden. Premier Viktor Orbán zei eerder al dat het stoppen met Russische energie een economische ramp voor Hongarije zou veroorzaken.