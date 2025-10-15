Verdachten vermeend aanslagplan Wilders langer vast

ANTWERPEN (ANP) - De twee mannen die worden verdacht van het beramen van een aanslag op PVV-leider Geert Wilders en de Belgische premier Bart De Wever blijven een maand langer vastzitten. Dat heeft de raadkamer van Antwerpen woensdag besloten.

De twee verdachten zijn een 18-jarige jongen van Marokkaanse afkomst en een 23-jarige man van Tsjetsjeense afkomst. Ze worden verdacht van deelname aan een terroristische groep, voorbereiding van een terroristisch misdrijf en poging tot terroristische moord.