ASR dringt aan op samenwerking voor oplossen problemen bij UWV

UTRECHT (ANP) - De huidige lange wachttijden bij uitkeringsinstantie UWV voor beoordelingen en uitkeringen zijn onhoudbaar en dreigen de komende jaren verder op te lopen. Daarvoor waarschuwt topman Jos Baeten van verzekeraar ASR. Hij pleit voor samenwerking met het bedrijfsleven om de groeiende problemen rond arbeidsongeschiktheid aan te pakken.

"Door de inzet van bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen en re-integratieprofessionals zijn er mogelijkheden om het UWV te helpen om taken sneller en effectiever uit te voeren", verklaarde Baeten woensdag bij de presentatie van de halfjaarcijfers van ASR.

Koepelorganisatie Verbond van Verzekeraars kaartte het probleem eerder ook al aan. "Zonder ingrijpen loopt het systeem helemaal vast", zei de organisatie, die in juni vaststelde dat bijna 30.000 mensen wachtten op een beoordeling van hun arbeidsongeschiktheid. Het UWV heeft al voorspeld dat de wachtlijst bij de WIA-keuringen in 2027 kan oplopen tot 100.000 en in 2030 zelfs tot 200.000.