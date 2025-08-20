ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

ASR dringt aan op samenwerking voor oplossen problemen bij UWV

Economie
door anp
woensdag, 20 augustus 2025 om 7:31
anp200825042 1
UTRECHT (ANP) - De huidige lange wachttijden bij uitkeringsinstantie UWV voor beoordelingen en uitkeringen zijn onhoudbaar en dreigen de komende jaren verder op te lopen. Daarvoor waarschuwt topman Jos Baeten van verzekeraar ASR. Hij pleit voor samenwerking met het bedrijfsleven om de groeiende problemen rond arbeidsongeschiktheid aan te pakken.
"Door de inzet van bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen en re-integratieprofessionals zijn er mogelijkheden om het UWV te helpen om taken sneller en effectiever uit te voeren", verklaarde Baeten woensdag bij de presentatie van de halfjaarcijfers van ASR.
Koepelorganisatie Verbond van Verzekeraars kaartte het probleem eerder ook al aan. "Zonder ingrijpen loopt het systeem helemaal vast", zei de organisatie, die in juni vaststelde dat bijna 30.000 mensen wachtten op een beoordeling van hun arbeidsongeschiktheid. Het UWV heeft al voorspeld dat de wachtlijst bij de WIA-keuringen in 2027 kan oplopen tot 100.000 en in 2030 zelfs tot 200.000.
Vorig artikel

Waarom werd ooit de hypotheekrente-aftrek bedacht?

Volgend artikel

Poetins streven naar verdeeldheid in het Westen blijft onverminderd

POPULAIR NIEUWS

ANP-329326563

Gevaarlijke parasitaire worm kan orgaanfalen en kanker veroorzaken; rukt op naar Europa

ANP-523561495

Het schiet niet erg op met de islamisering van Nederland

Illya in BB vol liefde

B&B Vol liefde: Illya kan alleen nog maar naar Sylwia's billen staren en Eveline knapt compleet af op Bart

0_Trump-25205748010780

Nobelprijs? Welke ‘zes oorlogen’ heeft Trump beëindigd?

ANP-3177323

In dit EU-land mag je straks officieel 150 km/u rijden

ANP-529474028 (2)

De AI-revolutie vraagt om een compleet andere kijk op de verdeling van geld